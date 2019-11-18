Трамп отчитал помощницу Пенса

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сотрудницу внешней разведки и помощницу вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, которая в ходе слушаний в конгрессе заявила, что телефонный разговор американского лидера с главой Украины Владимиром Зеленским 25 июля был "неуместным", передает Report.

"Скажите Дженнифер Уильямс, кто бы это ни был, прочитать обе расшифровки президентских звонков и посмотреть только что выпущенное заявление из Украины. Потом ей следует встретиться с другими противниками Трампа, которых я не знаю и по большей части никогда не слышал о них, и разработать атаку на президента получше!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп выступил с критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та выступала с показаниями в конгрессе в рамках импичмента.