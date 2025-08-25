Трамп: Остановить конфликт между Россией и Украиной оказалось сложнее, чем я думал

Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассчитывал, что остановить конфликт между Россией и Украиной будет проще, однако личные конфликты усложнили процесс.

Как передает Report, об этом Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете.

"Честно говоря, я думал, что проще всего будет заняться Россией и Украиной, но оказалось, что возникли серьезные личные конфликты. Это одна из таких вещей. Но мы в конечном итоге остановим это", - подчеркнул он.

Трамп также заявил, что детали гарантий безопасности Украине еще не обсуждалась, так как первостепенным вопросом остается немедленное прекращение войны.

По его словам, значительные гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа, США надо лишь оказывать в этом поддержку.