Трамп опять унизительно высказался о мигрантах, сравнив их с пригретой на груди змеей

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп снова вызвал шквал критики после очередного выступления по поводу мигрантов. На этот раз Трамп сравнил прибывающих в страну мигрантов с пригретой на груди змеей и заявил, что ему нужны "работающие и любящие" Америку люди.

Как передает Report, нелицеприятное заявление лидер США сделал в пятницу на ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне.

Обращаясь к теме иммиграции, президент заверил, что "любит и хочет людей, которые приезжают и работают, которые любят нас, которые хотят безопасности и единения".

"Я хочу, чтобы в эту страну приезжали великие люди, и не хочу, чтобы они приезжали так, как они делают это сейчас, я хочу людей, которые делают вклад (в развитие нашей страны)", — заявил Трамп.

Он привел ряд примеров, как американцы становились жертвами преступлений, совершенных незаконными мигрантами. Затем президент вынул из нагрудного кармана листок и обратился к залу: "Это называется "змея", и подумайте об этом в контексте иммиграции".