Трамп опубликовал видеообращение к протестующим

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение к протестующим в Вашингтоне и призвал их к миру и порядку, передает Report.

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение к протестующим в Вашингтоне и призвал их к миру и порядку, передает Report.