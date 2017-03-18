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    Трамп опубликовал фото рукопожатия с Меркель

    Президент США: Для меня честь сегодня приветствовать канцлера Меркель в Белом дом© Getty images

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Facebook фотографию рукопожатия с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее официального визита в Белый дом, сообщает Report.

    "Для меня честь сегодня приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши две нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для всего мира", - говорится в сообщении к опубликованному фото.

    Ранее Трамп не пожал руку Меркель в Овальном кабинете, несмотря на просьбы журналистов и фотографов. Рукопожатие лидеров двух стран в Овальном кабинете является традицией. 

    Тем не менее Трамп и Меркель обменялись рукопожатиями, когда канцлер прибыла в Белый дом, а также по окончании пресс-конференции.

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