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Трамп оптимистично настроен относительно достижения торгового соглашения между США и ЕС

Трамп оптимистично настроен относительно достижения торгового соглашения между США и ЕС Президент США Дональд Трамп высказал надежду на то, что Вашингтону удастся достичь торгового соглашения с ЕС.
Другие страны
27 мая 2025 г. 17:59
Трамп оптимистично настроен относительно достижения торгового соглашения между США и ЕС

Президент США Дональд Трамп высказал надежду на то, что Вашингтону удастся достичь торгового соглашения с ЕС.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсетях.

"Меня только что проинформировали, что ЕС выступил с призывом как можно быстрее установить даты для встреч. Это положительное развитие событий, и я надеюсь, что они, наконец, так же, как и Китай, откроют страны Европы для торгового соглашения с США", - написал Трамп.

При этом он высказал уверенность в том, что, если эти торговые сделки будут реализованы, то "счастливы и успешны" будут и ЕС, и Китай.

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Версия на английском языке Trump hails ‘positive’ step in US-EU trade negotiations as markets hope for deal

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