Трамп опроверг сведения о планах передать Ирану $30 млрд на развитие мирного атома

Президент США Дональд Трамп опроверг

Президент США Дональд Трамп опроверг распространившуюся в СМИ информацию о планах американской администрации оказать помощь Тегерану в получении порядка $30 млрд инвестиций на развитие мирной ядерной программы при условии, что Иран откажется от идеи обогащения урана.

Как передает Report , об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Кто из лживых СМИ говорит, что "президент Трамп хочет дать Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов"? Никогда не слышал об этой нелепой идее. Это просто очередной вброс, выдуманный лживыми СМИ для того, чтобы унизить меня. Эти люди больны!" - указал Трамп.

По сведениям телеканала CNN, подобная идея обсуждается последние недели ключевыми игроками на Ближнем Востоке и США. В частности, одно из предложений предусматривает выделение инвестиций в размере $20-30 млрд в иранскую ядерную программу, при этом средства будут поступать не от Соединенных Штатов, а от арабских стран.

Отмечается, что вопрос инвестиций обсуждался на нескольких раундах ирано-американских переговоров. Помимо этого, данная тема поднималась на негласной встрече спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями стран Персидского залива. Среди других предложений, указывает CNN, упоминалась возможность частичного смягчения санкций против Ирана, а также возвращения Тегерану доступа к своим замороженным за рубежом активам. Помимо этого, рассматривается идея замены ядерного объекта в Фордо на ядерную программу, не предусматривающую обогащение урана.