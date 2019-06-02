​Трамп опроверг сообщения об оскорблении Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган «злобной» за высказывания о нем в прошлом.

Как передает Report, об этом сообщает Известия.ру.

«Я никогда не называл Меган Маркл «злобной». Выдумка фейковых СМИ <...> Извинятся ли когда-нибудь CNN, New York Times и другие? Сомневаюсь», — написал в своем Twitter американский лидер.

Ранее, 1 июня, появилась информация, что Дональд Трамп во время разговора с британскими журналистами в ответ на вопрос об отношении к критике супруги принца Гарри назвал Меган Маркл «злобной». Затем политик добавил, что надеется, что герцогиня справится со своей ролью матери, и пожелал ей успехов.