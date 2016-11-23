Трамп определился с кандидатурой постпреда США при ООН

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Губернатор американского штата Южная Каролина, член Республиканской партии Никки Хейли согласилась на предложение избранного президента США Дональда Трампа занять пост постоянного представителя США при ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на The Washington Post, в случае, если Сенат одобрит кандидатуру, и Хейли станет послом США в ООН, она сменит на этом посту Саманту Пауэр.

Примечательно, что Н.Хейли не имеет международного опыта. Она также критиковала Трампа за его расистские высказывания.