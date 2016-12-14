Трамп определился с кандидатом на пост главы МВД США

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп предложил должность главы Министерства внутренних дел в новой администрации члену Палаты представителей Конгресса Райану Зинке (республиканец, от штата Монтана).

Как передает Report, об этом сообщило изданиеPolitico.

По его данным, Зинке пока не дал официального согласия на предложение избранного президента. 55-летний конгрессмен является экс-военнослужащим сил специального назначения ВМС США.

Он занимает пост члена нижней палаты Конгресса США от Монтаны с 2015 года.

Зинк довольно рано во время президентской кампании поддержал Трампа. Он и его жена Лола участвовали вместе с Трампом в предвыборных мероприятиях, посвященных помощи ветеранам войны.