Трамп опоздал на завтрак G7, посвященный вопросам гендерного равенства

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп сегодня с опозданием прибыл на завтрак лидеров "большой семерки" (G7), который был посвящен вопросам гендерного равенства.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает корреспондент пула Белого дома.

Американский лидер вошел в зал уже после того, как хозяин саммита, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с краткой речью.

Отмечается, что когда Трамп вошел в зал, ему подмигнул президент Франции Эммануэль Макрон.

Объяснять свою задержку или здороваться с участниками завтрака президент США не стал. Вместо этого он "обменялся любезностями" с сидевшей рядом с ним представительницей минобороны Канады, генерал-лейтенантом Кристин Уайткросс.

Саммит "большой семерки" проходит 8-9 июня в канадской провинции Квебек.