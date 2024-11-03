Трамп опередил Харрис во всех колеблющихся штатах в преддверии выборов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп опережает своего оппонента Камалу Харрис во всех колеблющихся штатах.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп опережает своего оппонента Камалу Харрис во всех колеблющихся штатах.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса компании AtlasIntel.

Результаты показывают, что Трамп опережает Харрис как минимум на 1% в каждом колеблющемся штате. Наибольший отрыв кандидата от республиканцев наблюдается в Аризоне - 6,8% (Трамп – 51,9%, Харрис – 45,1%) - и Неваде, где отрыв Трампа составляет 5,5%.

При этом, отмечается, что практические равные шансы Трампа и Харрис отражены в таких колеблющихся штатах, как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. В указанных американских регионах Трамп опережает своего оппонента на 1,3%, 1,5% и 1,7% соответственно.

Кроме того, Харрис также уступает своему сопернику на 1,8% в Джорджии и 3,6% в Северной Каролине.

Напомним, что 60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Чтобы стать президентом США, кандидату нужно получить не менее 270 голосами выборщиков из существующих 538.