Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск в рамках церемонии подписания военного бюджета, передает Report со ссылкой на РИА Новости

"Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы", - сказал Трамп на подписании, трансляцию церемонии вел телеканал Fox News.Президент также сообщил, что Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.