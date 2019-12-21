Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск в рамках церемонии подписания военного бюджета, передает Report со ссылкой на РИА Новости"Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы", - сказал Трамп на подписании, трансляцию церемонии вел телеканал Fox News.Президент также сообщил, что Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.
Трамп официально объявил о создании Космических войск СШАТрамп официально объявил о создании Космических войск США
https://report.az/storage/news/2d9fc8e1b7ff883baa7ba8e2f2e22d5c/6bcbe8e5-e8b5-4678-a94e-37d358a48303_292.jpg
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