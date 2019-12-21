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Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск в рамках церемонии подписания военного бюджета, передает Report со ссылкой на РИА Новости

"Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы", - сказал Трамп на подписании, трансляцию церемонии вел телеканал Fox News.Президент также сообщил, что Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.
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