Трамп официально выдвинул кандидатуру Мэттиса на пост министра обороны США

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп во вторник официально выдвинул кандидатуру отставного генерала Джеймса Мэттиса на пост шефа Пентагона.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила переходная команда политика.

"Я с гордостью выдвигаю кандидатуру генерала Джеймса Мэттиса на пост министра обороны, - указал Трамп. - Под его руководством мы восстановим свои Вооруженные силы и альянсы, уничтожим террористов, встанем лицом к лицу с врагами и вновь обеспечим безопасность Америки". При этом будущий глава американской администрации охарактеризовал Мэттиса как "одного из самых эффективных" военачальников США и высоко оценил его характер и принципиальность. Со своей стороны отставной генерал заявил, что воспринимает как большую честь данное кадровое назначение и пообещал отдавать все свои способности тому, чтобы "Америка была сильной и защищенной".