Трамп одобрил новые санкции против России

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп одобрил введение новых санкций в отношении России за якобы имевшие место нарушения Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

По данным издания, министерство торговли США примет меры в отношении российских компаний, которые предоставили технологии для помощи в разработке нового вида оружия, объявленного запрещённым ДРСМД.

Отмечается, что целью введения новых ограничительных мер является "изменить экономические планы" российского правительства.