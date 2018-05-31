 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп: Одной встречи с Ким Чен Ыном может не хватить для обсуждения всех вопросов

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Однодневного саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может не хватить, чтобы обсудить все вопросы.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

    "Надеюсь, у нас будет встреча 12 июня, всё идёт прекрасно. Однако я хочу, чтобы она была целесообразной, и это не значит, что мы решим все вопросы за одну встречу. Может быть, пройдёт ещё вторая или третья. А, может, и управимся", - отметил Трамп.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi