Трамп: Одной встречи с Ким Чен Ыном может не хватить для обсуждения всех вопросов

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Однодневного саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может не хватить, чтобы обсудить все вопросы.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Надеюсь, у нас будет встреча 12 июня, всё идёт прекрасно. Однако я хочу, чтобы она была целесообразной, и это не значит, что мы решим все вопросы за одну встречу. Может быть, пройдёт ещё вторая или третья. А, может, и управимся", - отметил Трамп.