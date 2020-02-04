Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее сообщение отделение Республиканской партии в этом штате разместило на своей странице в Twitter.

"Республиканская партия в штате Айова объявляет, что президент США Дональд Трамп, [получив] подавляющее большинство голосов, победил", - говорится в тексте.

Ранее американские СМИ, в частности телекомпании ABC и CNN, а также агентство Associated Press прогнозировали победу Трампа.

На национальный съезд однопартийцев Трампа от Айовы поедут 40 делегатов. По оценкам АВС, действующий глава вашингтонской администрации заручился поддержкой по меньшей мере 36 из них.

Свои собрания в понедельник проводят как республиканцы, так и демократы. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах, запланированных в США на 3 ноября.