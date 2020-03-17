​Трамп оценил возможность введения общенационального карантина в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что прибегать к введению карантина в национальном масштабе вряд ли придется, хотя этот вариант обсуждается.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Объявить общенациональный карантин можно, но, надеюсь, это не понадобится. Мы думаем обо всем. Это очень серьезный шаг. Это шаг, который, в каком-то смысле сработал бы. Мы говорим об этом, но не решили сделать это… Но я просто не думаю, что это то, к чему мы прибегнем", - сказал американский президент журналистам.

Ранее власти Сан-Франциско в Калифорнии и окрестных городов Сан-Хосе, Беркли и Окленд объявили о жестких мерах карантина, затрагивающих около 7 миллионов человек. Им запрещено выходить на улицу, кроме как за продуктами, лекарствами или по "крайней необходимости".