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    Трамп оценил возможного кандидата на пост президента США

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter представил оценку возможного кандидата на пост американского лидера Говарда Шульца, ранее возглавлявшего сеть ресторанов Starbucks.

    Как передает Report, по мнению Трампа, у Шульца нет качеств, необходимых для руководства страной или участия в президентской гонке 2020 года.

    "У Говарда Шульца кишка тонка для участия в президентских выборах!" — уточнил он.

    Трамп также рассказал, что посмотрел интервью Шульца одному из каналов, и отметил: он согласен со словами бизнесмена, признавшегося, что «не является самым умным человеком» в стране.

    По мнению американского лидера, "самый умный человек" у США уже есть.

    Президент также выразил надежду, что Starbucks продолжает оплачивать аренду помещения в Trump Tower.

    Ранее СМИ сообщили, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила своему окружению, что допускает возможность участия в президентских выборах в 2020 году. 

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