Трамп оценил возможного кандидата на пост президента США

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter представил оценку возможного кандидата на пост американского лидера Говарда Шульца, ранее возглавлявшего сеть ресторанов Starbucks.

Как передает Report, по мнению Трампа, у Шульца нет качеств, необходимых для руководства страной или участия в президентской гонке 2020 года.

"У Говарда Шульца кишка тонка для участия в президентских выборах!" — уточнил он.

Трамп также рассказал, что посмотрел интервью Шульца одному из каналов, и отметил: он согласен со словами бизнесмена, признавшегося, что «не является самым умным человеком» в стране.

По мнению американского лидера, "самый умный человек" у США уже есть.

Президент также выразил надежду, что Starbucks продолжает оплачивать аренду помещения в Trump Tower.

Ранее СМИ сообщили, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила своему окружению, что допускает возможность участия в президентских выборах в 2020 году.