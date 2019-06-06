Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции

Представители США и Мексики достигли прогресса на переговорах в Вашингтоне по проблеме иммиграции, встреча продолжится в четверг, 6 июня.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились на сегодня. Достигнут прогресс, но этого недостаточно!" - написал он в Twitter.

При этом Трамп добавил, что в отношении товаров из Мексики 10 июня будут введены пошлины в 5%, если стороны не смогут достичь соглашения в ходе переговоров в Вашингтоне.

Ранее Трамп заявил, что власти Мексики хотят договориться с Вашингтоном.