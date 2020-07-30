Трамп оценил необходимость защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России.

Как передает Report, об этом глава Белого дома написал в Twitter.

По его словам, Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию. "А мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?", — задался вопросом Трамп.

Он добавил, что Германия сильно просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО. "Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!", — добавил американский президент.

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию.