Трамп оценил итоги своего визита в Японию - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп назвал свою четырехдневную поездку в Японию успешной и рассказал о достигнутом в ходе визита прогрессе.

Как передаёт Report, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Также американский президент назвал премьер-министра Японии Синдзо Абэ «замечательным».

«Я вернулся из успешной поездки в Японию. Достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Это великая страна с замечательным премьер-министром Абэ!» — написал Трамп.

Back from Japan after a very successful trip. Big progress on MANY fronts. A great country with a wonderful leader in Prime Minister Abe!