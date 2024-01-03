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Трамп обжалует решение штата Мэн об отстранении его от республиканских праймериз

Трамп обжалует решение штата Мэн об отстранении его от республиканских праймериз Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение госсекретаря штата Мэн демократки Шенны Белоуз об отстранении его от участия в праймериз республиканской партии штата.
Другие страны
3 января 2024 г. 09:13

Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение госсекретаря штата Мэн демократки Шенны Белоуз об отстранении его от участия в праймериз республиканской партии штата.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, поводом для принятия решения стали обвинения в адрес Трампа, касающиеся его роли в нападении на Капитолий 6 января 2021 года.

Беллоуз в качестве основания для принятия решения использовала третий раздел 14-й поправки в конституции США, который гласит, что должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию, запрещается занимать должности в будущем, если они "участвовали в мятеже".

Апелляция Трампа будет направлена в Верховный суд штата Мэн.

Ожидается, что Трамп подаст апелляцию и на аналогичное решение Верховного суда штата Колорадо. Ранее там суд, ссылаясь на ту же поправку, постановил, что выдвижение кандидатуры Трампа на праймериз штата в следующем году запрещено по конституционным основаниям.

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