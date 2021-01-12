Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям Вашингтона в связи с усилиями по обеспечению безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена 20 января.

Американский лидер Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям Вашингтона в связи с усилиями по обеспечению безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена 20 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном Белым домом документе.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в столичном округе Колумбия и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям округа по реагированию на возникшие в связи с 59-й инаугурацией президента чрезвычайные обстоятельства, которые продлятся с 11 по 24 января 2021 года", - отметили в Белом доме. С соответствующей просьбой к главе вашингтонской администрации на выходных обратилась мэр столицы Мюриэл Боузер в связи с потенциальными угрозами после беспорядков в Конгрессе.

Такое решение позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи городу в ускоренном режиме. При этом 44-й президент Барак Обама не выступал с аналогичным объявлением перед инаугурацией Трампа. Обычно главы государства вводят такого рода ЧС для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.