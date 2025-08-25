Трамп объявил о выгодной сделке с Intel

Трамп объявил о выгодной сделке с Intel

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получили огромную выгоду от соглашения с корпорацией Intel.

Как сообщает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.

По его словам, “сделка стоимостью около $11 млрд обошлась Америке в ноль”.

“Все идет в США. Почему “глупые” люди недовольны этим? Я буду заключать такие сделки для нашей страны весь день напролет”, - написал Трамп.

Он также отметил, что намерен поддерживать компании, заключающие выгодные сделки с США. Американский лидер добавил, акции этих компаний растут, что делает Америку “богаче и богаче”.

“Это значит больше рабочих мест для Америки! Кто бы не захотел заключать такие сделки?”, - подчеркнул Трамп.