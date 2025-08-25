О нас

Трамп объявил о выгодной сделке с Intel

Трамп объявил о выгодной сделке с Intel Трамп объявил о выгодной сделке с Intel
Другие страны
25 августа 2025 г. 17:26
Трамп объявил о выгодной сделке с Intel

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получили огромную выгоду от соглашения с корпорацией Intel.

Как сообщает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.

По его словам, “сделка стоимостью около $11 млрд обошлась Америке в ноль”.

“Все идет в США. Почему “глупые” люди недовольны этим? Я буду заключать такие сделки для нашей страны весь день напролет”, - написал Трамп.

Он также отметил, что намерен поддерживать компании, заключающие выгодные сделки с США. Американский лидер добавил, акции этих компаний растут, что делает Америку “богаче и богаче”.

“Это значит больше рабочих мест для Америки! Кто бы не захотел заключать такие сделки?”, - подчеркнул Трамп.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Trump announces lucrative deal with Intel

Другие новости из категории

Почта Швейцарии приостановила отправку посылок в США
Почта Швейцарии приостановила отправку посылок в США
25 августа 2025 г. 18:36
Трамп заявил, что США не будут вести бизнес в Южной Корее
Трамп заявил, что США не будут вести бизнес в Южной Корее
25 августа 2025 г. 17:42
Вице-премьер Польши раскритиковал президента Наворицкого за его позицию по Украине
Вице-премьер Польши раскритиковал президента Наворицкого за его позицию по Украине
25 августа 2025 г. 17:32
В Уганде погибли два человека при столкновении автобуса со слоном
В Уганде погибли два человека при столкновении автобуса со слоном
25 августа 2025 г. 17:26
Премьер Норвегии: Перед началом мирных переговоров необходимо добиться прекращения огня между РФ и Украиной
Премьер Норвегии: Перед началом мирных переговоров необходимо добиться прекращения огня между РФ и Украиной
25 августа 2025 г. 17:21
Самолет Uzbekistan Airways совершил внеплановую посадку в Навои из‑за ухудшения самочувствия пассажира
Самолет Uzbekistan Airways совершил внеплановую посадку в Навои из‑за ухудшения самочувствия пассажира
25 августа 2025 г. 17:17
Из-за ударов ВС Израиля в больнице в Газе погибли 20 человек, в том числе журналисты
Из-за ударов ВС Израиля в больнице в Газе погибли 20 человек, в том числе журналисты
25 августа 2025 г. 17:06
В Польше разбился легкомоторный самолет, погибли два человека
В Польше разбился легкомоторный самолет, погибли два человека
25 августа 2025 г. 16:25
Премьер Норвегии: Поможем Украине с поставками газа до отопительного сезона
Премьер Норвегии: Поможем Украине с поставками газа до отопительного сезона
25 августа 2025 г. 15:59
В России самолет совершил посадку с неисправным шасси
В России самолет совершил посадку с неисправным шасси
25 августа 2025 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi