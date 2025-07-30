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Трамп объявил о введении 40%-ных тарифов на импорт из Бразилии

Трамп объявил о введении 40%-ных тарифов на импорт из Бразилии Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% тарифов на импорт из Бразилии, доведя общую сумму пошлин до 50%.
Другие страны
30 июля 2025 г. 22:36
Трамп объявил о введении 40%-ных тарифов на импорт из Бразилии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40%-ных тарифов на импорт из Бразилии, доведя общую сумму пошлин до 50%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что тарифы вводятся в рамках мер, вызванных, как утверждается, действиями правительства Бразилии, представляющими угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США, а также "наносящими ущерб американским компаниям, правам граждан США на свободу слова".

В Белом доме заявили, что бразильские власти "ведут политически мотивированные преследования, цензуру и давление на американские компании и граждан, в том числе через судью Верховного суда Бразилии Александре де Мораеса". Кроме того, указ предусматривает визовые ограничения для судьи де Мораеса, его союзников и членов их семей. Белый дом подчеркивает, что действия направлены на защиту свободы слова, бизнеса и национальных интересов США.

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