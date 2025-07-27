Трамп объявил о торговом соглашении с ЕС после встречи с фон дер Ляйен в Шотландии

Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении нового торгового соглашения с Европейским союзом.

Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении нового торгового соглашения с Европейским союзом.

Как передает европейское бюро Report, об этом он заявил американским журналистам после короткой встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в принадлежащем ему гольф-клубе Тернберри в Шотландии.

Вашингтон и Брюссель достигли соглашения за несколько дней до крайнего срока, установленного президентом Дональдом Трампом для торговой сделки или введения более высоких тарифов на европейские товары, экспортируемые в США.

"Это самая большая из всех сделок," — сказал Трамп после встречи, которая продолжалась около часа.

"Нам пришлось проделать тяжелую работу. Но большое спасибо также за переговоры, которые мы вели много раз на пути к нашей цели, но теперь мы достигли ее", - заявила фон дер Ляйен, которая прилетела в срочном порядке для встречи с Трампом в Шотландию.

Трамп сказал, что ЕС согласится приобрести энергоносители на сумму 750 млрд долларов. Также Европа инвестирует в США на 600 млрд долларов больше, чем планировалось ранее.

Тарифная ставка, применяемая к импорту из ЕС, составит 15 процентов, с такой же ставкой для автомобилей. Фармацевтические препараты не входят в сделку, также как и сталь и алюминий, которые по словам Трампа по-прежнему будут облагаться 50-процентными тарифами.