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Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года

Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику.
Другие страны
9 августа 2020 г. 01:10
Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат". При этом четверть этих расходов должны будут платить штаты.

"Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год", - добавил Трамп. По его словам, эти каникулы продлятся либо с 1 сентября, либо задним числом с 1 августа до конца года. Около 98% американцев зарабатывают меньше этой суммы.

"Если я буду переизбран в ноябре, я планирую сделать эти налоговые каникулы постоянными, простить эти налоги", - добавил Трамп.

"Мы также рассматриваем дополнительные налоговые скидки, включая подоходный налог и налог на прирост капитала", - добавил Трамп.

Он также заявил, что распорядился приостановить выселения неплательщиков аренды или ипотеки. Кроме того, по его словам, будут приняты дополнительные меры по облегчению долга студентов за обучение.

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