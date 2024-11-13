Трамп объявил о назначении четырех ключевых советников в Белом доме

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении четырех ведущих советников своей предвыборной кампании на должности старших сотрудников Белого дома.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении четырех ведущих советников своей предвыборной кампании на должности старших сотрудников Белого дома.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении избранного президента, распространенном его переходной командой.

Дэн Скавино, один из самых долгосрочных и доверенных соратников Трампа и старший советник его предвыборной кампании, станет помощником президента и заместителем главы аппарата Белого дома.

Стивен Миллер займет пост помощника президента и заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома по политике и вопросам национальной безопасности.

Джеймс Блэр будет помощником президента и заместителем главы аппарата Белого дома по вопросам законодательства и общественных связей.

Тейлор Будович назначен помощником президента и заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям и кадровым вопросам.