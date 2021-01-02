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Трамп объявил о митинге своих сторонников

Трамп объявил о митинге своих сторонников Митинг сторонников президента США Дональда Трампа, отказавшегося признавать свое поражение на выборах главы государства, пройдет в Вашингтоне 6 января, когда обе палаты Конгресса официально утвердят итоги голосования.
Другие страны
2 января 2021 г. 00:48
Трамп объявил о митинге своих сторонников

Митинг сторонников президента США Дональда Трампа, отказавшегося признавать свое поражение на выборах главы государства, пройдет в Вашингтоне 6 января, когда обе палаты Конгресса официально утвердят итоги голосования.

Как передает Report, об этом сообщил американский лидер в своем Twitter.

"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (20:00 - бакинское время) 6 января", - написал глава государства, добавив, что позднее появится информация о месте, где состоится мероприятие. Он добавил, что "шестого января будет представлено огромное количество доказательств" того, что результаты прошедших президентских выборов якобы были сфабрикованы.

Сторонники Трампа в ноябре и декабре уже проводили крупные митинги в поддержку главы государства в центре Вашингтона. Они заканчивались столкновениями с противниками действующего президента. В результате беспорядков были арестованы десятки человек, пострадали полицейские.

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Версия на азербайджанском языке Trampın tərəfdarları seçkilərin nəticələrinə etiraz olaraq aksiya keçirəcək

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