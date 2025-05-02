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Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США днями Победы

Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США днями Победы Президент США Дональд Трамп провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в Первой и Второй мировых войнах.
Другие страны
2 мая 2025 г. 07:47
Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США днями Победы

Президент США Дональд Трамп провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в Первой и Второй мировых войнах.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social

"Переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, 11 ноября — в Первой мировой войне", — написал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что теперь пришло время Соединенным Штатам "снова праздновать победы".

Трамп также заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Американский лидер отметил, что союзники США отмечают 8 мая как День Победы, но, по словам Трампа, именно Соединенные Штаты «сделали для победы больше, чем все остальные».

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Версия на азербайджанском языке Tramp 11 noyabr və 8 may tarixini qələbə günləri elan edib

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