Президент США обвинил СМИ в замалчивании терактов

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на средства массовой информации. Как сообщает Report cо ссылкой на DW, в ходе посещения центрального командования вооруженных сил США во Флориде Трамп заявил, что повсюду в Европе совершаются теракты, но "очень, очень нечестная пресса" не сообщает о конкретных нападениях.

Какие именно теракты имеются в виду и почему происходит такое замалчивание, глава Белого дома не уточнил. "У них есть свои причины", - туманно добавил он.

Кроме того, американский президент вновь пообещал в своей речи, что США и их союзники "победят" террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ). Однако Трамп опять не разъяснил, какой стратегии Вашингтон будет придерживаться в борьбе против ИГ.

Трамп в очередной раз заявил, что "сильно" поддерживает НАТО, но только хочет, чтобы партнеры по альянсу вносили свой "полный и соразмерный финансовый вклад", чего многие из них до сих пор не делали.