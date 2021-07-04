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Трамп обвинил руководство США в слабости

Трамп обвинил руководство США в слабости Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что действующее руководство страны проявляет слабость перед Россией, Ираном и Китаем, а некоторые американские военные чрезмерное внимание уделяют политике
Другие страны
4 июля 2021 г. 05:32
Трамп обвинил руководство США в слабости
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что действующее руководство страны проявляет слабость перед Россией, Ираном и Китаем, а некоторые американские военные чрезмерное внимание уделяют политике.

Как передает Report, с таким утверждением Трамп выступил на митинге в штате Флорида.

"Наши лидеры в слабости склоняются перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем", - сказал он, отметив, что американцам следует голосовать за республиканцев на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в Конгресс США. Трамп заверил, что сам он намерен активно содействовать победе республиканцев.

Бывший хозяин Белого дома отметил, что американские военные в последнее время выступали с комментариями по политическим вопросам. "Им следует сосредоточиться на России, Китае и других вещах", - сказал экс-президент США.

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