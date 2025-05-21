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Трамп обвинил приближенных Байдена в госизмене

Трамп обвинил приближенных Байдена в госизмене Президент США Дональд Трамп обвинил чиновников администрации своего предшественника Джо Байдена в государственной измене из-за подписанных в годы его правления документов, позволивших большому числу мигрантов въехать в страну.
Другие страны
21 мая 2025 г. 03:48
Трамп обвинил приближенных Байдена в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил чиновников администрации своего предшественника Джо Байдена в государственной измене из-за подписанных в годы его правления документов, позволивших большому числу мигрантов въехать в страну.

Как передает Report, соответствующей публикацией глава Белого дома поделился на своей странице в соцсети Truth Social.

"Открыть границу не было идеей Байдена. Это делали те, кто знали о его когнитивных проблемах, кто получил контроль над его автопером (автоматическим устройством, воспроизводящим подпись - ред.). Они украли пост президента США и подвергли нас большой опасности. Это госизмена на самом высоком уровне", - написал Трамп.

Ранее нынешний глава американской администрации утверждал, что приказы Байдена о помиловании и смягчении приговора примерно 2,5 тыс. лиц не имеют юридической силы, так как были подписаны автоматическим устройством, а сам Байден не знал о них.

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