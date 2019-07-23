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Трамп обвинил предыдущие власти Пакистана в подрыве интересов США в регионе

Трамп обвинил предыдущие власти Пакистана в подрыве интересов США

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике действия предыдущих властей Пакистана, обвинив их в подрыве американских интересов в Южной Азии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил перед журналистами на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме.

"Пакистан для нас ничего не делал. Они (пакистанские власти) в действительности занимались подрывной деятельностью. Они действовали против нас. Не думаю, что Пакистан уважал Соединенные Штаты и их президентов. Считаю, что Пакистан способен проделать огромную работу применительно к Афганистану", - сказал руководитель американской администрации.

Он не стал уточнять, готовы ли будут США возобновить оказание Пакистану крупной финансовой помощи по линии Пентагона, которое было приостановлено пару лет назад.

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