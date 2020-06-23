Трамп обвинил Обаму в госизмене

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/1aee7c20601a0837a17745ea99e1d4e0/027806f5-ee40-470c-a02d-a85d0320797f_292.jpg

Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене. Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу СИТ News.

По данным политика, Обама и его люди шпионили за предвыборной кампанией Трампа в 2016 году. Действующий президент полагает, что бывший лидер прослушивал его разговоры.

"Это государственная измена...Они прослушивали и шпионили ... Как оказывается, я был прав", — добавил Трамп.

Трамп не первый раз обвиняет Обаму в слежке. В 2019 году он заявлял, что американские спецслужбы следили за ним во времена президентства Барака Обамы.