Трамп обвинил Обаму в госизмене

Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене. Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу СИТ News.
По данным политика, Обама и его люди шпионили за предвыборной кампанией Трампа в 2016 году. Действующий президент полагает, что бывший лидер прослушивал его разговоры.
"Это государственная измена...Они прослушивали и шпионили ... Как оказывается, я был прав", — добавил Трамп.
Трамп не первый раз обвиняет Обаму в слежке. В 2019 году он заявлял, что американские спецслужбы следили за ним во времена президентства Барака Обамы.