Наверх

Трамп обвинил Обаму в госизмене

Трамп обвинил Обаму в госизмене

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене. Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу СИТ News. 

По данным политика, Обама и его люди шпионили за предвыборной кампанией Трампа в 2016 году. Действующий президент полагает, что бывший лидер прослушивал его разговоры.

"Это государственная измена...Они прослушивали и шпионили ... Как оказывается, я был прав", — добавил Трамп.

Трамп не первый раз обвиняет Обаму в слежке. В 2019 году он  заявлял, что американские спецслужбы следили за ним во времена президентства Барака Обамы.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!