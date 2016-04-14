Трамп обвинил лидеров республиканцев в сговоре против себя

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Миллиардер Дональд Трамп, претендующий на право выдвинуться в президенты США от Республиканской партии, заявил, что партийное руководство сговорилось против его кандидатуры, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

На прошлой неделе на внутрипартийных выборах кандидатов в президенты США у республиканцев Тед Круз победил в штате Колорадо и сократил отставание от Трампа, который пока продолжает лидировать в предвыборной гонке.

По словам Трампа, делегаты, которые были готовы поддержать его в Колорадо, были отстранены от голосования Республиканским национальным комитетом США.

"Им не нравится, что я вкладываю свои собственные средства, потому что это означает, что они теряют контроль надо мной, так как я работаю для людей", - заявил Трамп.

Официально кандидат на пост президента от республиканцев будет объявлен на партийном съезде 18-21 июля в Кливленде, а кандидат от демократов - 25-28 июля в Филадельфии.