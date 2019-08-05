 Наверх

Трамп обвинил Китай в валютных манипуляциях

Трамп обвинил Китай в валютных манипуляциях

Приписываемые Китаю "валютные манипуляции" наносили вред экономике США, в том числе росту рабочих мест, а также влияли на снижение заработной платы американских рабочих, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее сообщение президент США Дональд Трамп разместил в понедельник в Twitter

"Китай всегда использовал валютные манипуляции для обкрадывания наших предприятий и фабрик, нанесения вреда нашим рабочим местам, сокращения заработной платы наших рабочих и оказания негативного влияния на цены [на продукцию] наших фермеров. Теперь уже не так!" - написал американский лидер.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!