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Трамп обвинил Китай в увеличении числа безработных в США

Трамп обвинил Китай в увеличении числа безработных в США Американский президент Дональд Трамп считает Китай виноватым в увеличении числа безработных в Соединенных Штатах.
Другие страны
1 августа 2020 г. 02:00
Трамп обвинил Китай в увеличении числа безработных в США

Американский президент Дональд Трамп считает Китай виноватым в увеличении числа безработных в Соединенных Штатах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Д.Трамп написал в Twitter.

"(Cпикер Палаты представителей Нэнси) Пелоси и (лидер демократов в Сенате Чак) Шумер заблокировали столь необходимые выплаты по безработице, что так ужасно, особенно в свете того, что они полностью осознают, что это не вина работников, что они безработные, это вина Китая!" - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Отметим, что пандемия оказала серьезное воздействие на американскую экономику, в том числе и на уровень безработицы. Как заявил в среду председатель Федеральной резервной системы США (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл, в марте и апреле в результате жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса 22 млн американцев потеряли работу, около трети из них с мая смогли найти новую. По словам главы ФРС, уровень безработицы в США составляет 11,1%, что намного выше, чем до вспышки коронавируса, и выше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.

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