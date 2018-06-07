Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 25 мая обвинил страну в поджоге Белого дома в 1814 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN.

По его данным, Трюдо выступил с критикой слов Трампа о том, что США ввели пошлины на сталь и алюминий с целью защиты интересов национальной безопасности. В ответ Трамп спросил, "разве не вы, парни, сожгли Белый дом?".

Глава государства сделал отсылку к англо-американской войне 1812-1815 годов, в ходе которой британцы сожгли ряд правительственных зданий, включая Белый дом и Капитолий. В то время Канада являлась британской колонией.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия.