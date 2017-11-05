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    Трамп обвинил Иран в пуске ракеты в направлении Саудовской Аравии

    На мой взгляд, Иран осуществил выпад в адрес Саудовской Аравии

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в осуществлении пуска ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии из Йемена, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    «На мой взгляд, Иран осуществил выпад в адрес Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, верно? Вы видели, что была запущена ракета. А наши системы её сбили», — заявил он.

    Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету к северо-востоку от Эр-Рияда.

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