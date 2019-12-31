Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Багдаде

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за организацией штурма американского посольства в Ираке и понесет за это полную ответственность.

"В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства, о чем мы уведомили (иракские власти - ред.)", - написал Д.Трамп в Twitter.

Отметим, что протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по ополчению. Стена посольства США охвачена огнем, рядом находятся молодые люди, выкрикивающие антиамериканские лозунги и бросающие камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных движение, входящих в ополчение " Хашди аш-Шааби".