Трамп обвинил Google в поддержке армии Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что корпорация Google поддерживает китайскую армию.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом Трамп написал в Twitter.

"Google помогает Китаю и его армии, но не США. Это ужасно!" - заявил Трамп.

Однако "хорошей новостью" является тот факт, что помощь IT-гиганта "нечестной" Хиллари Клинтон в президентской кампании обернулась её поражением, добавил глава Белого дома.

Напомним, что ранее Трамп обвинил Обаму в слежке за собой.