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Трамп обвинил ЕС в эксплуатации США

Трамп обвинил ЕС в эксплуатации США Глава Белого дома считает, что Евросоюз использовал США в своих интересах
Другие страны
15 июля 2020 г. 12:32
Трамп обвинил ЕС в эксплуатации США

Европейский союз был создан для того, чтобы "использовать" Соединенные Штаты и долгое время извлекал выгоду из своего положения.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами в Белом доме. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба.

По мнению Трампа, ЕС "никогда не относился к США хорошо". "Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты. Они были созданы и они используют США", - заявил он.

Трамп заявил, что США и ЕС находятся в "огромной экономической конкуренции".

 

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Версия на английском языке Trump: EU formed to take advantage of US

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