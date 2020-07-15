Трамп обвинил ЕС в эксплуатации США

Глава Белого дома считает, что Евросоюз использовал США в своих интересах

Европейский союз был создан для того, чтобы "использовать" Соединенные Штаты и долгое время извлекал выгоду из своего положения.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами в Белом доме. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба.

По мнению Трампа, ЕС "никогда не относился к США хорошо". "Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты. Они были созданы и они используют США", - заявил он.

Трамп заявил, что США и ЕС находятся в "огромной экономической конкуренции".



