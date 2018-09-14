Трамп обвинил Джона Керри в незаконных встречах с властями Ирана

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря США Джона Керри в незаконных встречах с властями Ирана.

«Джон Керри проводил незаконные встречи с очень враждебным иранским режимом, что может подорвать нашу большую работу в ущерб американскому народу. Он велел им переждать пребывание администрации Трампа у власти! Был ли он зарегистрирован в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов?» — заявил Трамп в своём Twitter, передаетReport.

Ранее бывший госсекретарь США Джон Керри назвал ошибкой стремление демократов добиться импичмента президента Дональда Трампа.