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Трамп обвинил демократов в желании перейти на коммунизм

Трамп обвинил демократов в желании перейти на коммунизм Президент США Дональд Трамп обвинил демократическую партию страны в желании перейти на коммунизм. Об этом он заявил, выступая перед соратниками в штате Джорджия
Другие страны
6 декабря 2020 г. 07:02
Трамп обвинил демократов в желании перейти на коммунизм
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил демократическую партию страны в желании перейти на коммунизм. Об этом он заявил, выступая перед соратниками в штате Джорджия.

Как передает Report, его слова цитирует РИА Новости.

Президент подчеркнул, что избиратели Джорджии определят, будут ли их дети жить "при социализме или в свободной стране". "Эти люди (демократы) хотят перейти на коммунистическую форму правления", — заверил соратников Трамп.

Американский лидер также вновь заявил, что выигрывает выборы в президенты, отметив, что демократы фальсифицировали голосование.

Ранее штаб Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов США в штате Джорджия, ссылаясь на мошенничество в ходе голосования.

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