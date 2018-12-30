Трамп обвинил демократов в смерти детей мигрантов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что вина за смерть детей мигрантов или других людей, задержанных на границе с Мексикой, лежит на членах Демократической партии.

Как передает Report, oб этом он написал в своём Twitter.

«Любая смерть детей или других людей на границе — вина только демократов и их жалкой иммиграционной политики, которая позволяет людям считать, что они могут въехать в нашу страну нелегально», — написал американский лидер.

Он также заявил, что если бы на границе США была возведена стена, то мигранты бы «даже не пытались» попасть в страну.

Ранее в США умерла семилетняя девочка из Гватемалы, которая была задержана вместе с отцом в районе пункта пропуска «Антелоп Уэлс» на границе с Мексикой.

После этого умер ещё один ребёнок из Гватемалы, задержанный властями США вместе с его отцом при попытке нелегального пересечения границы.