Трамп обвинил демократов в использовании импичмента для победы на выборах

Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию страны в том, что она инициировала процедуру его импичмента, чтобы добиться победы на предстоящих в 2020 году выборах, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По мнению Трампа, попытка импичмента - авантюра и фальсификация.

"Демократы используют ее (процедуру импичмента - ред.) в политических целях, чтобы попытаться выиграть выборы, на которых они не одержат победу", - цитирует его агентство.

При этом Трамп уверен, что закрытые слушания в рамках процедуры импичмента в палате представителей "проходят хорошо", но упрекнул демократов в том, что те не публикуют стенограммы заседаний.

31 октября палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла резолюцию в поддержку начал процедуры импичмента президента страны.

24 сентября демократы начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в злоупотреблении властью и давлении на руководство Украины.