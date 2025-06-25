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Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану

Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать американские удары по Ирану после публикаций СМИ о том, что иранские ядерные объекты не были уничтожены.
Другие страны
25 июня 2025 г. 07:21
Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану

Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать американские удары по Ирану после публикаций СМИ о том, что иранские ядерные объекты не были уничтожены.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social

"Фейковые новостные издания CNN вместе с провальными New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены!" — написал он.

Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США, что американские удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, по предварительной оценке, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.

Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать.

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