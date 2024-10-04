Трамп обвинил Белый дом в неспособности помочь пострадавшим от урагана "Хелен"

Нынешней американской администрации не хватает средств, чтобы оказать помощь гражданам США, пострадавшим от последствий урагана "Хелен".

Нынешней американской администрации не хватает средств, чтобы оказать помощь гражданам США, пострадавшим от последствий урагана "Хелен".

Как передает Report , c таким утверждением выступил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Ужасное бедствие обрушилось на Северную Каролину, Джорджию, Южную Каролину, Алабаму, Теннесси, Флориду и Вирджинию, настолько силен был ураган. Но администрация вице-президента США Камалы Харрис и президента США Джо Байдена говорит, что у них нет денег. Они растратили все деньги. У них нет денег, потому что их потратили на нелегальных мигрантов", - сказал он, выступая перед сторонниками в городе Сагино (штат Мичиган).

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас 1 октября проинформировал, что процесс устранения последствий обрушившегося на США урагана "Хелен" займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящим.

Телекомпания NBC 3 октября сообщила, что число погибших из-за последствий урагана достигло 202 человек. По оценкам специалистов финансовой компании Moody’s Analytics, экономический урон от урагана "Хелен" составит около $34 млрд.