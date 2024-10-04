Трамп обвинил Белый дом в неспособности помочь пострадавшим от урагана "Хелен"

Нынешней американской администрации не хватает средств, чтобы оказать помощь гражданам США, пострадавшим от последствий урагана "Хелен".
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"Ужасное бедствие обрушилось на Северную Каролину, Джорджию, Южную Каролину, Алабаму, Теннесси, Флориду и Вирджинию, настолько силен был ураган. Но администрация вице-президента США Камалы Харрис и президента США Джо Байдена говорит, что у них нет денег. Они растратили все деньги. У них нет денег, потому что их потратили на нелегальных мигрантов", - сказал он, выступая перед сторонниками в городе Сагино (штат Мичиган).
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас 1 октября проинформировал, что процесс устранения последствий обрушившегося на США урагана "Хелен" займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящим.
Телекомпания NBC 3 октября сообщила, что число погибших из-за последствий урагана достигло 202 человек. По оценкам специалистов финансовой компании Moody’s Analytics, экономический урон от урагана "Хелен" составит около $34 млрд.