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Трамп обвинил Белый дом в неспособности помочь пострадавшим от урагана "Хелен"

Трамп обвинил Белый дом в неспособности помочь пострадавшим от урагана "Хелен" Нынешней американской администрации не хватает средств, чтобы оказать помощь гражданам США, пострадавшим от последствий урагана "Хелен".
Другие страны
4 октября 2024 г. 02:17
Трамп обвинил Белый дом в неспособности помочь пострадавшим от урагана Хелен

Нынешней американской администрации не хватает средств, чтобы оказать помощь гражданам США, пострадавшим от последствий урагана "Хелен".

Как передает Report, c таким утверждением выступил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Ужасное бедствие обрушилось на Северную Каролину, Джорджию, Южную Каролину, Алабаму, Теннесси, Флориду и Вирджинию, настолько силен был ураган. Но администрация вице-президента США Камалы Харрис и президента США Джо Байдена говорит, что у них нет денег. Они растратили все деньги. У них нет денег, потому что их потратили на нелегальных мигрантов", - сказал он, выступая перед сторонниками в городе Сагино (штат Мичиган).

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас 1 октября проинформировал, что процесс устранения последствий обрушившегося на США урагана "Хелен" займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящим.

Телекомпания NBC 3 октября сообщила, что число погибших из-за последствий урагана достигло 202 человек. По оценкам специалистов финансовой компании Moody’s Analytics, экономический урон от урагана "Хелен" составит около $34 млрд.

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